Satispay 'unicorno', vale oltre 1 miliardo

Satispay è ora un 'unicorno', la sua valutazione di mercato ha superato 1 miliardo di euro grazie alla raccolta di altri 320 milioni di euro di investimenti. Con questo nuovo round, annuncia il co fondatore e ceo Alberto Dalmasso, entra Addition, il fondo americano di Lee Fixel come lead investor. Greyhound Capital, tra gli altri azionisti dal 2018, segue e incrementa la propria quota nella società. Al loro fianco, tra gli altri, ci sono poi, tutti entrati nel 2021, Coatue, Lightrock1, Block Inc.2, Tencent e Mediolanum Gestione Fondi SGR.

La quotazione in Borsa di Satispay può attendere. "E' sempre stato il nostro obiettivo, ma non è questo il momento di una quotazione guardando i mercati e siamo ancora piccoli, come team, preferiamo evitare la pressione" spiega il ceo Alberto Dalmasso facendo il punto dopo la chiusura dell'ultima raccolta di investimenti. "Il mercato dei capitali è ancora capiente e rende meno urgente un approdo in Borsa" aggiunge.