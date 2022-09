Nexi, nel periodo 2021-2025 prevede +9% ricavi

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Nexi, la società di servizi e infrastrutture per il pagamento digitale guidata da Paolo Bertoluzzo punta a una "forte crescita e generazione di cassa, con ricavi ed EBITDA previsti in crescita di circa il 9% medio annuo e 14% medio annuo nel periodo 2021-2025; incremento dell'EPS (earning per share) normalizzato pari a +20% medio annuo nel periodo 2021-2025; oltre 2,8 miliardi di excess cash generato nel periodo 2023-2025 per perseguire ulteriori opportunità di creazione di valore per tutti gli azionisti". E' il suo piano strategico e gli obiettivi finanziari che verranno presentati durante il Capital Markets Day Nexi.

Nexi punta sulla sostenibilità "al fine di rendere i pagamenti digitali un motore per il progresso". Per quanto riguarda in modo specifico l'Environmental, social, and corporate governance, Nexi si impegna nel suo piano al 2025 a sostenere "la digitalizzazione delle microimprese, delle PMI e della Pubblica Amministrazione; alla lotta al cambiamento climatico attraverso il proprio obiettivo Net Zero nel 2040, diventando già Climate Neutral a partire dal 2022, e per un'accelerazione nei comportamenti di consumo più rispettosi dell'ambiente anche lungo tutta la catena di approvvigionamento; farà un ulteriore investimento nel coinvolgimento delle persone e nell'aggiornamento continuo delle loro competenze, assicurando un'adeguata rappresentanza di genere e delle minoranze e promuovendo una cultura inclusiva con una governance di assoluta eccellenza". (ANSA).