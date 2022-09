Rinviato per maltempo lancio di 54 satelliti Starlink

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Rinviato a causa di fulmini il nuovo lancio di 54 satelliti Starlink, la rete di connessione internet satellitare di SpaceX. Il lancio, con un razzo Falcon 9 dalla base di Cape Canaveral, era in programma nella notte scorsa ed è stato rinviato alle 3:48 italiane di giovedì 15 settembre.

Lo stop del conto alla rovescia è stato deciso dai tecnici della SpaceX poco prima dell'avvio delle procedure di caricamento del propellente liquido in quanto le condizioni meteo non garantivano la sicurezza del lancio. Il razzo avrebbe dovuto mettere in orbita 54 nuovi satelliti Starlink, per una massa complessiva di 16 tonnellate di materiali, ma i tanti fulmini hanno spinto i tecnici a scegliere di rinviare a domani notte anche se le previsioni continueranno a non essere ottimali neanche per i prossimi giorni.

La missione, chiamata Starlink 4-34 corrisponde al 42esima lancio di un Falcon 9 nel 2022, che punta a completare almeno 60 lanci nel corso dell'anno. Obiettivo dichiarato a inizio anno dal fondatore di SpaceX, Elon Musk. L'obiettivo è stato ribadito recentemente a Parigi, in occasione World Satellite Business Week dal vicepresidente delle vendite commerciali della SpaceX, Tom Ochinero, per il quale la società punta a completare ben 100 lanci nel 2023. (ANSA).