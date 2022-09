Big Tech taglia posti, chi cerca lavoro guarda a Wall Street

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Wall Street ritrova il suo appeal.

Con la Silicon Valley che congela le assunzioni e taglia il personale, molti ingegneri informatici tornano a guardare per un posto di lavoro alla tradizionale Wall Street, per anni snobbata a favore di Big Tech e delle start up cripto. Le banche infatti continuano a espandersi e la loro relativa stabilità le rende più attraenti agli occhi di chi cerca un'occupazione. "Vediamo un flusso di candidati che arrivano da Bog Tech e dalle start up cripto. I candidati guardano al mercato del lavoro in modo più realistico ora, nello stesso modo in cui gli investitori durante le contrazioni dei mercati azionari guardano al valore reale e ai fondamentali", afferma con il Financial Times Josh Woods di Citadel Securities. (ANSA).