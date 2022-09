Twitter: Musk può usare dati 'talpa' ma niente rinvio causa

Vittoria a metà per Elon Musk. Il patron di Tesla e uomo più ricco del mondo è stato autorizzato da un giudice ad aggiungere le rivelazioni di una 'talpa' interna alla sua contro causa per la decisione di abbandonare l'accordo da 44 miliardi di dollari per l'acquisto di Twitter, ma il giudice ha respinto la sua richiesta di posticipare il processo.ù

Musk potrà così usare la denuncia dell'ex capo della sicurezza di Twitter, Pieter Zatko, secondo cui la società ha ingannato le autorità americane anche sugli account falsi, uno dei motivi addotti dal magnate per far saltare l'operazione. Ma il giudice ha respinto la sua istanza di rinviare il processo: "in precedenza ho respinto le argomentazioni dei convenuti in risposta alla richiesta di Twitter di accelerare i tempi, chiarendo che quanto più lungo è il ritardo fino al processo, tanto maggiore è il rischio di danni irreparabili per Twitter", scrive il giudice. "Sono convinta che anche un ritardo di quattro settimane rischierebbe di arrecare a Twitter un danno troppo grande da giustificare", ha aggiunto.