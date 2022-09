Amazon: oltre 20mila Pmi vendono online, creati 60.000 posti

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Sono più di 20.000 le Pmi italiane che hanno scelto di utilizzare il negozio online di Amazon nel 2021 e, ad oggi, hanno creato in totale circa 60.000 posti di lavoro in Italia. E' quanto emerge dal Report 2022 sulle Piccole e medie imprese della piattaforma secondo cui lo scorso anno più della metà delle Pmi che vendono su Amazon ha esportato i propri prodotti registrando vendite all'estero per circa 800 milioni di euro, intorno al 25% in più rispetto all'anno precedente: di questi, più di 60 milioni di euro sono stati registrati al di fuori dell'Unione Europea. "I numeri di questa nuova edizione del Report annuale sulle piccole e medie imprese che vendono su Amazon rappresentano la cifra del nostro impegno quotidiano.

Siamo molto orgogliosi - ha commentato Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es - Crediamo nell'enorme potenziale del nostro tessuto imprenditoriale e siamo consapevoli che Amazon può contribuire attivamente alla transizione digitale delle Pmi offrendo loro la possibilità di aprirsi a nuovi canali". Secondo il Report, nel 2021 più di 200 Pmi italiane che vendono su Amazon hanno superato 1 milione di euro di vendite per la prima volta e circa 5.000 partner di vendita hanno superato 100 mila euro di vendite.

Complessivamente, le oltre 20.000 realtà imprenditoriali hanno venduto oltre 200 prodotti al minuto su Amazon. Le 5 categorie di prodotto di maggior successo all'estero sono state Casa e Cucina; Bellezza; Sport e Tempo Libero; Industria e Scienza; Salute e Cura della persona. (ANSA).