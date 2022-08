Traffico dati mobile cresciuto del 39% nell'ultimo anno

Continua a crescere la diffusione di Internet da 'mobile'. L'aumento degli abbonamenti alla banda larga mobile e il sempre maggiore consumo di video ha portato ad un +39% del traffico nell'ultimo anno, per raggiungere i 100 Exabyte di traffico dati mensile (1 Exabyte equivale a 1 trilione di byte, ndr). La crescita rispetto al primo trimestre dell'anno è stata invece dell'8%. Sono i dati del Mobility Report di Ericsson, aggiornati al secondo trimestre 2022.

Secondo l'analisi, il numero di abbonamenti di tipo mobile broadband è aumentato di 100 milioni di unità, arrivando a un totale di circa 7,2 miliardi, con un incremento del 6% anno su anno. Oggi l'86% delle sim in circolazione nel mondo permettono di accedere a Internet e app, ossia sono legate a un abbonamento alla banda larga mobile. Nel mondo oggi risultano esserci 8,3 miliardi di sim, con 52 milioni di unità aggiunte nel solo secondo trimestre 2022. Il maggior contributo trimestrale proviene dalla Cina (+10 milioni), seguita da India (+7 milioni) e Indonesia (+4 milioni).

Da un punto di vista della tecnologia, il rapporto registra una crescita degli abbonamenti Lte che nell'ultimo trimestre sono aumentati di circa 77 milioni, arrivando a un totale di 5 miliardi, ovvero il 60% di tutti gli abbonamenti mobili. Nello stesso periodo, gli abbonamenti 5G - ossia legati a un dispositivo 5G - hanno fatto registrare una crescita di 70 milioni, toccando quota 690 milioni in tutto il mondo.

"Non molto tempo fa le persone non avrebbero potuto immaginare un mondo con accesso istantaneo, dal proprio telefono, a gaming, chat, social network, musica in streaming o interi cataloghi di film. Queste sono solo alcune delle opportunità offerte dal 4G, ancora oggi l'unico modo con cui miliardi di persone in tutto il mondo accedono a Internet. Il 5G agirà da catalizzatore per l'evoluzione", spiega Andrea Missori, Amministratore delegato di Ericsson in Italia.