SpaceX per la fine dell'era delle 'aree morte dei cellulari'

SpaceX si allea con T-Mobile. La società di Elon Musk, tramite i suoi satelliti, offrirà copertura per le aree 'morte' in cui i cellulari non prendono.

Il servizio sarà effettuato tramite i satelliti di seconda generazione di Starlink, che hanno grandi antenne e saranno in grado di trasmettere direttamente ai cellulari.