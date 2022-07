Nasce la nuova Tiscali, completata la fusione con Linkem

(ANSA) - CAGLIARI, 22 LUG - Tiscali Spa si fonde definitivamente con Linkem Retail S.r.l.. Si tratta della fase conclusiva della complessa operazione comunicata a fine 2021 dalle due società e che si basa su un nuovo piano industriale validato anche dal mondo bancario. Grazie alla fusione, che avrà efficacia dall'1agosto 2022, Tiscali si proietta verso il futuro della nuova realtà industriale che sfrutterà tutte le potenzialità e gli asset del Gruppo Tiscali e del Gruppo Linkem.

La "nuova" Tiscali esce da una fase molto delicata ed "è ora pronta ad offrire le migliori soluzioni di connettività per le famiglie e per il mercato delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, destinate ad una completa trasformazione digitale basata su servizi fissi, mobili, 5G e cloud", si legge in una nota.

A servizio della fusione Tiscali emetterà a favore di Linkem S.p.A., socio unico di Linkem Retail, 104.025.497 azioni ordinarie per servire il rapporto di cambio, per un importo complessivo pari a 103.858.806 euro. "Al fine di ricondurre tutte le attività retail al medesimo livello, in sostanziale contestualità con il perfezionamento della fusione, il ramo d'azienda Linkem è stato oggetto di conferimento, da parte di Tiscali, in favore della società operativa Tiscali Italia S.p.A", conclude la nota. (ANSA).