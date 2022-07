Ft, TikTok abbandona piani espansione ecommerce in Europa e Usa

TikTok abbandona i piani di espansione del servizio Shop in Europa e Stati Uniti, dopo una esperienza non positiva nel Regno Unito. Lo rivela il Financial Times, il servizio doveva espandersi in Germania, Francia, Italia e Spagna nella prima metà di quest'anno, e poi negli Stati Uniti entro la fine dell'anno.Nel suo mercato, la Cina, l'e-commerce in live streaming si è dimostrato un modello di business redditizio per la società madre di TikTok, ByteDance. I marchi mostrano brevi video di prodotti in stile Qvc, con un carrello della spesa cliccabile.

La società ha lanciato TikTok Shop nel Regno Unito, con l'intenzione di fare un test prima espandersi nel mondo occidentale. Ma secondo il Financial Times, i piani sono stati abbandonati dopo che il progetto nel Regno Unito non è riuscito a raggiungere gli obiettivi e alcuni influencer hanno addirittura abbandonato il programma. "Il mercato non è ancora pronto - ha detto un dipendente di TikTok al Finacial Times - La consapevolezza generale e l'adozione da parte dei consumatori sono ancora basse". Sempre secondo il Financial Times, i membri del team di e-commerce a Londra hanno anche lamentato condizioni di lavoro non buone, affermando che avrebbero dovuto lavorare spesso più di 12 ore al giorno.

TikTok non ha "messo in pausa" o ritardato il lancio di Shop in altri mercati europei, compresi Italia, Francia, Germania o Spagna. "Il nostro obiettivo - spiega un portavoce dell'azienda dopo l'articolo pubblicato dal Financial Times - è stato e rimane quello di fare di TikTok Shop un successo nel Regno Unito, insieme ai merchant e ai brand con cui stiamo lavorando. Anche se la futura espansione internazionale di TikTok Shop - puntualizza - può essere stata discussa in astratto o come obiettivo a lungo termine, non ci sono mai stati piani concreti per il lancio nei mercati europei nel primo semestre di quest'anno". "Siamo costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per arricchire l'esperienza della nostra community e testiamo regolarmente nuove funzionalità per ispirare creatività e innovare l'esperienza su TikTok nei mercati di tutto il mondo - conclude il portavoce - I brand in piattaforma hanno trovato uno sbocco creativo per connettersi autenticamente con il pubblico e siamo entusiasti di sperimentare nuove opportunità in ambito commerce che consentano alla nostra community di scoprire e interagire con ciò che amano".