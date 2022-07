Ue, 'Amazon semplificherà pratiche cancellazioni per utenti'

"Amazon si è impegnata ad adeguare le proprie pratiche di cancellazione alle norme dell'Ue in materia di tutela dei consumatori. La piattaforma consentirà ai consumatori dell'Ue e dello Spazio Economico europeo di annullare l'iscrizione ad Amazon Prime con soli due click, utilizzando un pulsante "annulla" ben visibile e inequivocabile." E' quanto rende noto la Commissione Ue. "Questa modifica si è resa necessaria per conformarsi alle norme dell'Ue in materia di tutela dei consumatori, compresa la direttiva sulle pratiche commerciali sleali. A seguito di una denuncia da parte dell'Organizzazione europea dei consumatori, del Consiglio norvegese dei consumatori e del Dialogo transatlantico dei consumatori, nell'aprile 2021 la Commissione ha intrapreso un'azione in collaborazione con le autorità nazionali per la tutela dei consumatori. Le pratiche di cancellazione identificate consistevano in numerosi ostacoli alla disiscrizione, tra cui menu di navigazione complessi, formulazioni contorte, scelte confuse e ripetuti incentivi soft", spiega l'esecutivo europeo.

"Trasparenza e fiducia dei clienti sono per noi priorità assolute. Per questo motivo rendiamo chiaro e semplice per i clienti iscriversi o annullare l'iscrizione a Prime. Siamo sempre in ascolto dei feedback e cerchiamo continuamente modi per migliorare l'esperienza dei clienti, come stiamo facendo in questo caso a seguito di un dialogo costruttivo con la Commissione europea". E' il commento di Amazon.