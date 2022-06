Elon Musk, quotazione Starlink in tre o quattro anni

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - La quotazione di Starlink non accadrà almeno fino al 2025 o più avanti. Lo ha detto Elon Musk ai dipendenti di SpaceX, secondo quanto riportato da Cnbc. "Non so esattamente quando sarà l'initial public offering, ma potrebbe essere fra tre o quattro anni", ha messo in evidenza Musk osservando che Starlink deve avere una maggiore prevedibilità.

Una volta raggiunta una quotazione "ha senso". (ANSA).