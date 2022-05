Agcom: in 2021 traffico dati +19,3%,+78,7% su pre Covid

Continua a crescere la capacità di trasmissione della rete ed i volumi di traffico: nel 2021 le linee a banda larga complessive hanno sfiorato i 18,7 milioni (in crescita di 500 mila unità rispetto all'anno precedente) e di queste poco meno dell'85% era attribuibile alla clientela residenziale. E' quanto risulta dai dati diffusi dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nell'ultimo Osservatorio sulle Comunicazioni.

E la crescente capacità trasmissiva si riflette anche sull'andamento dei volumi di traffico: il traffico dati medio giornaliero nel 2021 è aumentato del 19,3% rispetto al corrispondente valore del 2020 e, con riguardo al periodo pre-Covid, del 78,7% rispetto al 2019.

Corrispondentemente, i dati unitari di consumo (traffico per linea broadband) mostrano un aumento valutabile nel 14,9% sul 2020 e del 67,3% nei confronti del 2019. Il quadro competitivo degli accessi a banda larga e ultralarga, a fine dicembre, vede Tim quale maggiore operatore con il 41,4%, seguito da Vodafone con il 16,7%, Fastweb con il 14,7% e Wind Tre con il 14,1%.

Nel segmento della rete mobile, a fine dicembre 2021 le sim complessive hanno raggiunto i 106,2 milioni (+2,2 milioni su base annua): nello specifico, le sim M2M sono cresciute per poco più di 1,7 milioni, mentre quelle "Human" (cioè "solo voce", "voce+dati" e "solo dati" che prevedono interazione umana) sono anch'esse aumentate (per circa 130 mila rispetto al precedente settembre e per quasi 500 mila unità su base annua) superando 78 milioni di sim.

Le linee "human" per l'87,0% sono rappresentate dall'utenza residenziale; con riferimento alla tipologia di contratto, nell'88,7% dei casi si tratta di contratti attribuibili alla categoria "prepagata". Con riferimento alle linee complessive (Human + M2M) Tim risulta market leader con il 28,7%, seguita da Vodafone (28,4%) e Wind Tre (24,5%), mentre Iliad raggiunge l'8,0%. Considerando il solo segmento delle sim "human", Wind Tre rimane il principale operatore con il 26,5%, seguito da Tim con il 25,5% e Vodafone con il 23,1%, mentre Iliad, con una crescita di 1,6 punti percentuali su base annua, ha raggiunto il 10,9%. Prosegue la crescita dell'utilizzo della larga banda mobile: il consumo medio unitario giornaliero di dati per sim "human" nel 2021 è stimabile in circa 0,35 GB, in crescita del 33,0% rispetto al 2020.