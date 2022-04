iPhone e servizi spingono Apple, trimestre sopra le attese

Apple non delude le attese. Cupertino chiude il secondo trimestre dell'esercizio fiscale con ricavi in crescita del 9% a 97,3 miliardi di dollari, ben sopra le attese degli analisti grazie alla forte domanda di iPhone e di servizi. In rialzo anche l'utile netto, salito del 6% a 25 miliardi. La divisione servizi - che include l'App Store, gli abbonamenti iCloud e i servizi digitali di musica e intrattenimento - ha sperimentato un trimestre record con ricavi in crescita del 17% a 19,8 miliardi. le vendite di iPhone sono salite del 5,5% a 50,6 miliardi, ovvero il 52% dei ricavi totali. Positivi anche i risultati in Cina, dove nonostante i lockdown i ricavi di Apple sono saliti del 3,5% a 18,34 miliardi. "Il trimestre è un testamento alla nostra attenzione senza sosta nell'innovazione e nell'abilità di creare i prodotti e i servizi migliori al mondo", afferma l'amministratore delegato Tim Cook osservando, in varie interviste, come le strozzature alle catene di approvvigionamento si sono ridotte nei primi tre mesi dell'anno rispetto al quarto trimestre del 2021.

Per Amazon, invece, le vendite rallentano e registra la prima perdita trimestrale dal 2015. I primi tre mesi dell'anno si sono chiusi con un rosso da 3,8 miliardi di dollari sul quale pesa l'investimento in Rivian, il produttore di veicoli elettrici che aspira a diventare la nuova Tesla e ha perso più del 65% del suo valore quest'anno. I ricavi di Amazon nel primo trimestre sono saliti del 7% a 116,4 miliardi di dollari, in rallentamento rispetto al +44% dello stesso periodo 2021. La crescita del 7% è infatti la più lenta dal 2001 e rappresenta la prima volta che è, a livello trimestrale, sotto il 10%. La frenata dovuta al ritorno alla normalità dopo la pandemia e al conseguente cambio delle abitudini dei consumatori. Sul rallentamento di Amazon pesano anche l'aumento dei costi dell'energia e del lavoro, oltre a quelli di spedizione.