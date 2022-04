Samsung: conti migliori da 2018, con boom chip e smartphone

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Samsung Electronics chiude il primo trimestre del 2022 coi migliori utili operativi da inizio 2018 grazie alla solida domanda di microprocessori, smartphone e dispositivi mobili, in aumento del 50,5% annuo, a 14.100 miliardi di won (11,1 miliardi di dollari), oltre i 13.200 miliardi attesi dagli analisti. Il colosso sudcoreano, in un avviso di Borsa, ha anche messo in guardia dalla persistenza della carenza di componenti nella seconda metà dell'anno, unità però a una relativamente solida domanda di chip e server. "Anche se è probabile che le incertezze relative all'ambiente macroeconomico e alle questioni geopolitiche siano destinate a permanere, la società darà la priorità all'aumento della parte dei processi avanzati per la produzione di componenti", si legge nella nota. Le vendite salgono del 18,9%, a 77.700 miliardi di won, aggiornando i massimi di sempre e per il terzo trimestre di fila sopra quota 70.000 miliardi. I profitti del business dei microprocesori sono saliti a 8.450 miliardi, più del doppio dei 3.36o miliardi di 12 mesi fa, alimentati dalle vendite record nel settore dei server. L'utile operativo dell'attività di telefonia mobile e rete di Samsung è di 3.800 miliardi, in calo sui 4.400 miliardi del primo trimestre 2021. Samsung ha incrementato la produzione della sua serie Galaxy A di fascia medio-bassa nella prima parte del 2022 per competere in modo più aggressivo nel segmento, lanciando al contempo la serie di punta Galaxy S22: mosse che hanno contribuito ad aumentare la quota di mercato degli smartphone al 24% durante il periodo dal 22% di 12 mesi fa. Malgrado i conti record, i titoli Samsung cedono terreno alla Borsa di Seul, segnando un calo dello 0,5%. (ANSA).