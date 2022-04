Digitale: Colao, ciò che è illecito offline lo sarà online

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "Con l'accordo politico sulla legge sui servizi digitali (DSA) l'Europa inaugura una nuova stagione: quella della piena correttezza e democrazia digitale, per cui ciò che è illecito offline lo è anche online". Lo afferma il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao. "L'Italia - spiega - ha partecipato attivamente al negoziato, contribuendo a raggiungere risultati importanti che ristabiliscono fondamentali principi a tutela di cittadini e imprese europee. Il DSA si applicherà a tutti gli intermediari online che operano in Europa, introducendo obblighi graduati sulla base della natura dei servizi e proporzionati al numero degli utilizzatori, così da bilanciare la tutela degli utenti con le esigenze del mercato e dell'innovazione". "Le piattaforme di vendita online - prosegue - dovranno tracciare i propri fornitori, così che merci contraffatte e contenuti illegali verranno intercettati tempestivamente e altrettanto velocemente rimossi, mentre piattaforme e motori di ricerca online di rilevante dimensione saranno soggetti a obblighi rigorosi. Inoltre le interfacce ingannevoli, note come dark patterns, saranno vietate come pure le pratiche ingannevoli. La trasparenza e l'informazione corretta verrà assicurata ad ogni livello e per ogni servizio, mentre si potrà scegliere se essere profilati dalle grandi piattaforme e dai grandi motori di ricerca. Infine, le piattaforme accessibili ai minori dovranno mettere in atto speciali misure di protezione e sarà vietata la pubblicità mirata basata sull'uso dei dati personali dei minori". "In sintesi - conclude Colao - con il DSA l'Europa modernizza le regole e rinforza la tutela di cittadini e imprese. Il DSA, insieme alla legge sui mercati digitali (DMA), contribuirà a realizzare un'economia digitale europea che promuove innovazione e concorrenza nel rispetto della correttezza e del benessere degli utenti". (ANSA).