Amazon: voto per sindacato Alabama sarà deciso da un giudice

(ANSA) - ROMA, 01 APR - L'esito del referendum nell'impianto di Amazon a Bessemer, in Alabama, sarà deciso da un giudice in un'udienza federale. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando comunque come la maggioranza dei voti conteggiati indica una bocciatura, la seconda, dell'idea di una sindacalizzazione dei dipendenti dello stabilimento. I risultati preliminari del voto mostrano una vittoria del no con 993 voti a fronte degli 875 dei favorevoli al sindacato. Ci sono però 416 voti contesi. Nel corso dell'udienza sarà deciso a chi assegnare i voti contestati. L'ipotesi di un sindacato era stata già bocciata nel 2021 dai dipendenti dello stabilimento, ma il Retail, Wholesale and Department Store Union aveva fatto ricorso sull'esito del voto influenzato dalle pressioni di Amazon sui dipendenti per dire no. Il National Labor Relations Board si era schierato con il Rwdsu e aveva decretato che il referendum doveva essere rifatto. (ANSA).