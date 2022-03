Anonymous attacca Nestlè, rimasta in Russia

Attacco hacker di Anonymous a Nestlè, tra le società rimaste in Russia. Il collettivo ha rivendicato l'azione su Twitter rilasciando 10 GB di dati della società svizzera. "Questa è una rappresaglia del collettivo per aver continuato l'attività dell'azienda in Russia". L'azione è accompagnata dall'hashtag #BoycottNestlè. E' arrivata allo scadere delle 48 ore che il collettivo aveva dato alla società per lasciare la Russia.

