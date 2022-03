Tlc: Agcom, sconto del 50% a utenti con grave disabilità

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Chi ha una disabilità grave motoria può chiedere uno sconto del 50% dell'offerta voce e dati sul fisso o sul mobile. Per ottenere lo sconto, si legge sul sito dell'Agcom, bisogna inviare non oltre il primo aprile il modulo di adesione disponibile sul sito degli operatori nella pagina dedicata alle "Agevolazioni per utenti con disabilità", allegando il verbale di handicap. Lo sconto sarà applicato per un periodo sperimentale di 12 mesi a partire dal 30 aprile 2022.

Al termine del periodo di sperimentazione, l'Autorità potrà rivedere la disciplina delle agevolazioni per un'eventuale modifica dell'elenco dei beneficiari. (ANSA).