Ue apre indagine su accordo segreto Google-Fb pubblicità web

L'Antitrust Ue ha aperto un'indagine formale per valutare se un accordo segreto tra Google e Meta (Facebook) per i servizi di pubblicità display online possa aver violato le regole di concorrenza europee a danno di editori e inserzionisti.

A finire nel mirino di Bruxelles è l'intesa sottoscritta dalle due Big Tech nel settembre 2018 sotto il nome in codice 'Jedi Blue' per la partecipazione di Meta al programma Open Bidding di Google. L'Antitrust Ue svolgerà ora la sua indagine approfondita in via prioritaria.