Ucraina: colosso giochi Epic Games limita vendite Russia

(ANSA) - MILANO, 07 MAR - Epic Games, colosso dei videogiochi ed editore del popolare videogame Fortnite, ha sospeso le vendite attraverso il suo negozio digitale in Russia. Si tratta dell'ennesima risposta dei colossi della tecnologia all'invasione dell'Ucraina da parte di Putin. Nei giorni scorsi Meta, Google, Apple, Microsoft, Paypal, solo per citarne alcuni, avevano preso contromisure per bloccare i propri prodotti e servizi nel Paese. Nelle ultime ore, all'elenco si è aggiunta anche Samsung.

Con la decisione di Epic Games, gli utenti russi potranno accedere ai videogame gratuiti, ai contenuti dell'Epic Games Store e a Fortnite, ma senza effettuare acquisti. La politica si applica ai videogame in sé, ovvero all'eventuale costo di un titolo per il suo possesso, e agli acquisti in-game, le microtransazioni interne ai giochi. "Epic ha deciso di interrompere il commercio con la Russia nei suoi giochi in risposta all'invasione dell'Ucraina - ha detto l'azienda su Twitter - Non bloccheremo l'accesso ai servizi per lo stesso motivo per cui altri sistemi di comunicazione rimangono online: il mondo libero dovrebbe mantenere aperte tutte le possibilità di dialogo". Nel settore dei videogame, Epic Games si allinea a simili decisioni già prese da Electronic Arts, Activision Blizzard, Intel, Amd e Nvidia, di censurare in parte la presenza dei titoli nei confini russi, agendo con prese di posizioni nette in certi casi. Ad esempio, EA Games ha rimosso le squadre russe dai suoi popolari giochi Fifa e Nba, mentre Microsoft ha sospeso tutte le nuove vendite in Russia, incluso Minecraft, che è stato rimosso dal Play Store di Google e dall'App Store di Apple. (ANSA).