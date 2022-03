Ucraina: Anonymous supera censura con sms, informare russi

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Nuova strategia mediatica di Anonymous per diffondere informazioni sull'invasione della Russia in Ucraina anche ai cittadini russi, attraverso gli sms.

Il collettivo ha lanciato il portale 1920.in che permette di mandare sms a numeri di telefono russi. Nei messaggi si chiede di scrivere cosa sta succedendo in Ucraina. Vengono anche riportati dei testi standard come ad esempio: "Cari russi, i vostri media sono stati censurati. Il Cremlino sta mentendo.

Migliaia di vostri soldati e fratelli ucraini stanno morendo in Ucraina. Scopri la verità sul web libero e sull'app Telegram. È ora di rovesciare il dittatore Putin!".

Il testo viene pure riportato in russo per essere sicuri che venga compreso dal destinatario del messaggio. La campagna è partita dall'account Twitter @YourAnonNews, il profilo in cui in questi giorni vengono riportate tutte le attività dei gruppi hacker.

Per chi non vuole diffondere i suoi contatti, per sicurezza, Anonymous ha pubblicato anche una guida per mandare sms con numeri di telefono fittizi.

Al momento, secondo il profilo AnonymousUK2022 sono stati inviati 3 milioni di sms ai cittadini russi, su una popolazione di 100 milioni che usa dispositivi mobili. (ANSA).