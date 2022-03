Ucraina: Yandex, il Google russo, potrebbe fare default

(ANSA-AFP) - ROMA, 04 MAR - Il colosso tecnologico russo Yandex ha lanciato l'allarme che potrebbe andare in default dopo che è stato sospeso dalle negoziazioni sulla borsa digitale di New York. Il Nasdaq e la Borsa di New York questa settimana hanno sospeso tutte le quotazioni delle società russe fino a quando non spiegano come saranno colpite dalle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dai loro alleati sulla scia dell'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca.

In un comunicato stampa, Yandex, che ha sede legale nei Paesi Bassi ma ha i suoi uffici principali in Russia, ha affermato di non essere stata presa di mira dalle sanzioni. "Attualmente non ci sono restrizioni normative sulla capacità delle persone statunitensi, britanniche o dell'Ue di acquisire e scambiare titoli di Yandex", ha aggiunto. Tuttavia, la società, spesso chiamata "il Google russo" per la sua dimensione e ampiezza di servizi, ha affermato che se viene sospesa per più di cinque giorni di negoziazione, i proprietari di determinate obbligazioni potranno legalmente riscattare il proprio debito con gli interessi.

"Il gruppo Yandex nel suo insieme non ha attualmente risorse sufficienti per riscattare le banconote per intero", ha affermato la società. Anche se la società fosse in grado di ottenere finanziamenti per pagarli per intero, Yandex ha affermato che una spesa così ingente "avrebbe un effetto negativo concreto sulla posizione finanziaria e liquidità a breve termine e potrebbe influire sulla capacità di adempiere agli altri nostri obblighi". Il motore di ricerca dell'azienda, lanciato nel 1997, è il più grande del suo genere in Russia, rappresentando oltre il 60% delle ricerche su Internet del paese nell'ultimo trimestre del 2021, secondo la società. Il gruppo ha diversificato i suoi prodotti negli ultimi anni e ora offre anche un servizio di trasporto e consegna di generi alimentari.

