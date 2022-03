Ucraina: Google sospende pubblicità in Russia

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Il motore di ricerca Google e la collegata piattaforma video YouTube hanno sospeso la vendita di spazi pubblicitari sul territorio russo come conseguenza del conflitto in Ucraina. Lo scrive la Tass, citando una nota della compagnia Usa: "Alla luce di queste circostanze straordinarie, abbiamo fermato gli spazi pubblicitari su Google in Russia".

Google ha aggiunto di star seguendo la situazione e che gli utenti saranno tenuti informati sul suo evolversi.

Intanto Google Maps ha sospeso le recensioni, le foto e video e le pubblicità in Ucraina, Russia e Bielorussia, mentre Tripadvisor ha eliminato le sue schede su alcuni ristoranti e hotel in Russia. In particolare le due piattaforme, accusano le rispettive società, sarebbero state impiegate da soggetti attivi nella guerra in Ucraina per comunicare con messaggi nascosti o mascherati da commenti e feedback. (ANSA).