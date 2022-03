Mosca minaccia blocco Wikipedia, false informazioni

Mosca sta minacciando di bloccare Wikipedia nel paese se il sito non cancella le informazioni sui soldati russi morti e sulla violenza militare contro i civili. Lo riporta il sito Vice.com, spiegando che i redattori della versione russa di Wikipedia hanno ricevuto un promemoria dall'agenzia di censura Roskomnadzor in cui si afferma che l'articolo "Invasione russa dell'Ucraina (2022)" contiene informazioni false e viola la legge federale. Nello specifico, cita come falso l'elenco delle vittime militari russe, nonché dei civili e dei bambini ucraini, e chiede agli editori del sito di eliminare tali informazioni.

L'articolo in questione cita il numero di vittime del governo russo e ucraino, che varia di ora in ora. Il bilancio dell'Ucraina è di 352 civili uccisi e 1.684 feriti e più di 110 soldati ucraini uccisi; la Russia afferma che 200 soldati ucraini sono stati uccisi e due soldati russi. L'Ucraina afferma invece che ci sono state 5.710 vittime militari russe e 200 catturate. Secondo il sito Vice.com, non è la prima minaccia da parte di Roskomnadzor, ne hanno ricevute dozzine nel corso degli anni. Ieri la Wikimedia Foundation, a cui fa capo Wikipedia, ha pubblicato una dichiarazione a sostegno del libero accesso alle informazioni durante questo conflitto, spiegando che sta "lavorando attivamente con le comunità colpite per identificare potenziali minacce alle informazioni sui progetti Wikimedia e supportando editori e amministratori volontari che fungono da prima linea di difesa contro la manipolazione di fatti e conoscenze".