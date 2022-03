Apple sospende tutte le vendite in Russia

Apple sospende la vendita di tutti i suoi prodotti in Russia. Lo afferma la scoietà in una nota, annunciando che rimuoverà RT News e Sputnik dai suo App Store fuori dalla Russia.

L'azienda di Cupertino ha spiegato di essere "profondamente preoccupata" dell'invasione russa, e ha espresso solidarietà nei confronti delle vittime ucraine. Oltre a sospendere le proprie vendite in Russia, Apple ha disabilitato il funzionamento di servizi come Apple Maps e di Apple Pay (che aveva già smesso di funzionare con le carte di credito russe a seguito delle sanzioni economiche) e ha rimosso le applicazioni di RT News e di Sputnik News (siti d'informazione russa legati al governo) dagli App Store nei paesi fuori dalla Russia. Ha inoltre detto che sospenderà alcune funzioni di Apple Maps anche in Ucraina, come misura precauzionale per la sicurezza degli ucraini.

(ANSA).