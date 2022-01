Google aumenta giorni di vacanza pagate e congedo parentale

Google tende la mano ai suoi dipendenti e aumenta sia i giorni di vacanza pagati sia il congedo parentale. I giorni di vacanza pagati passano da 15 a 20 mentre il genitore che partorisce può avere fino a 24 settimane contro le precedenti 18. Per il genitore che assiste le settimane passano da 12 a 18.

Secondo quanto dichiarato da Fiona Ciccone, chief people officer di Google, l'aumento ha lo scopo di "sostenere gli impiegati in ogni stadio della loro vita e questo significa anche dare benefici straordinari". Benefici estesi anche per i dipendenti si occupano di un familiare malato, per loro ci saranno fino a 8 settimane pagate.