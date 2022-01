A Milano al via Liceo della Transizione Ecologica e Digitale

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Prende il via con il prossimo anno scolastico 2022/2023 il nuovo Liceo quadriennale per la Transizione Ecologica e Digitale. Si tratta di un percorso formativo che coinvolge 27 scuole superiori in tutta Italia, 4 università e le aziende del Consorzio Elis sotto la presidenza semestrale di turno dell'amministratore delegato di Snam Marco Alverà, che ha presentato il nuovo corso di studi insieme al ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Il nuovo liceo punta a integrare in un unico programma didattico le conoscenze umanistiche e scientifiche del tradizionale liceo italiano con una maggiore attenzione alle materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), dalle quali "dipenderanno sempre più in futuro le professioni e la comprensione di fenomeni d'interesse globale come ambiente e sviluppo", si legge in una nota. (ANSA)