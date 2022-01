Tlc: Infratel, nel 2022 avanti con WiFi Italia

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - L'Italia si sta dotando di una rete Wi-Fi pubblica e liberamente accessibile, tramite il progetto WiFi Italia. E' l'impegno per il 2022 di Infratel, la società del Ministero dello Sviluppo Economico nata per curare gli interventi di infrastrutturazione del Paese, il superamento del digital divide e la diffusione di servizi di connettività avanzati. Nel Yearbook 2021 fa il resoconto dei principali progetti avviati e su quelli per il nuovo anno.

Il progetto WiFi Italia, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha l'obiettivo - spiega il rapporto - di permettere a tutti i cittadini di connettersi gratuitamente e in modo semplice a una rete Wi-Fi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale, attraverso un network di hotspot presenti in Italia. I lavori di sviluppo della rete sono stati affidati a Infratel Italia e sono realizzati da Tim. Inizialmente, l'obiettivo del progetto si traduceva nella realizzazione di nuove aree Wi-Fi gratuite nei piccoli Comuni e in quelli colpiti dal sisma (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria); dal secondo semestre del 2020 l'iniziativa è stata estesa a tutta Italia. Ad oggi, oltre 1.270 Comuni hanno aderito al progetto, dotando le proprie piazze di una connessione libera e gratuita, fruibile grazie all'apposita applicazione, scaricabile dall'utente nel proprio device mobile. (ANSA).