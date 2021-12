Russia: 'contenuti vietati', maxi multe a Google e Meta-Facebook

Un tribunale russo ha inflitto oggi maxi-multe a Google e Meta (in precedenza nota come Facebook) per non aver rimosso contenuti ritenuti illegali nel Paese. Le aziede statunitensi sono state sanzionate rispettivamente per un ammontare pari a 98 milioni di dollari e 27 milioni di dollari. Lo ha annunciato il servizio stampa della corte su Telegram. La Russia sanziona regolarmente le grandi aziende digitali, accusate di non cancellare contenuti che promuovono droga, suicidi o che sono legati all'opposizione.