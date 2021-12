Tlc: accordo Ue, stop roaming a pagamento fino al 2032

E' stato raggiunto l'accordo politico tra le istituzioni Ue per estendere l'abolizione del roaming a pagamento per altri dieci anni, fino al 2032. Il nuovo regolamento, in vigore dal 1 luglio 2022, prolungherà il sistema esistente 'Roam Like Home', in scadenza il 30 giugno 2022, consentendo ai cittadini di continuare a usare i propri telefoni cellulari quando si recano all'estero all'interno dell'Ue senza costi aggiuntivi rispetto alle tariffe nazionali. I consumatori avranno anche diritto alla stessa qualità e velocità di connessione all'estero come nel proprio Paese, ovunque siano disponibili reti equivalenti.