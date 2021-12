Omicron è anche criptovaluta, impennata valore in ultime ore

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Le preoccupazioni legate alla diffusione della variante Omicron, hanno portato ad una improvvisa impennata della criptovaluta quasi sconosciuta ma che porta la stessa denominazione greca data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità al ceppo B.1.1.529 scoperto la scorsa settimana in Sudafrica. Il valore del token Omicron (OMIC) è balzato del 900% in poche ore.

La criptovaluta Omicron, nata nel mese di novembre, ha raggiunto un massimo storico di 689 dollari, durante la sessione di trading asiatica di lunedì mattina. L'asset è cresciuto del 945% da sabato, quando il prezzo era di appena 65 dollari. Il valore è poi piombato a 200 dollari nelle ore successive per poi tornare sopra quota 400 dollari, montagne russe tipiche di una speculazione in corso. Bloomberg definisce la crescita di queste ore della criptovaluta Omicron "una scommessa sull'attenzione".

(ANSA).