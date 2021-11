Dopo Microsoft anche Yahoo! annuncia il ritiro dalla Cina

Yahoo Inc. ha annunciato la decisione di ritirarsi dalla Cina, citando un "ambiente commerciale e legale sempre più impegnativo". La società ha affermato che i suoi servizi non saranno più accessibili dalla Cina continentale a partire dal primo novembre: "Yahoo rimane impegnata nei diritti dei nostri utenti e in un Internet libero e aperto.

Ringraziamo i nostri utenti per il loro supporto", si legge in una nota. Yahoo è la seconda grande azienda tecnologica Usa nelle ultime settimane a ridurre le sue operazioni in Cina, dopo LinkedIn di Microsoft.

Yahoo aveva già avviato un percorso di ridimensionamento delle sue operazioni nel Dragone, tanto che nel 2015 chiuse il suo ufficio di Pechino. Il suo ritiro dalla Cina è in gran parte simbolico poiché diversi servizi di Yahoo e il portale web sono stati bloccati nel Paese dal Great Firewall e sono visibili solo attraverso l'adozione di VPN.