Clima: Pichai (Google), scelte individui impatto su Pianeta

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Come individui, le scelte che facciamo possono avere un senso limitato ma, nel complesso, hanno un impatto concreto sul Pianeta". Sono le parole che Sundar Pichai, amministratore delegato di Google e Alphabet, ha espresso per annunciare alcune novità che il colosso introdurrà, da oggi gradualmente negli Stati Uniti e nel resto del mondo, per rendere le attività delle persone più sostenibili. Ad esempio, durante la ricerca di voli e di hotel, appariranno delle etichette per contraddistinguere gli itinerari che consumano di meno e le strutture che usano energia rinnovabile.

"Il cambiamento climatico non è più una minaccia remota: è sempre più presente a livello locale e personale", ha ricordato Pichai durante la presentazione online delle nuove funzionalità.

"In tutto il mondo - ha aggiunto - incendi, inondazioni e altri eventi climatici estremi continuano a influire sulla nostra salute, le nostre economie e il nostro futuro. Abbiamo bisogno di soluzioni urgenti ed efficaci per affrontare questa sfida incalzante. Ecco perché lo scorso anno abbiamo preso l'audace impegno di rendere i nostri data center e campus operativi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 esclusivamente con energia a zero emissioni di CO2 entro il 2030". Questo vorrà dire utilizzare le diverse soluzioni di Big G, da Gmail alla Ricerca, senza consumare risorse naturali al raggiungimento dell'obiettivo.

Il cambiamento climatico è uno scenario a cui Google tiene in maniera particolare. "Dalla fine di ottobre, quando le persone cercano informazioni sui cambiamenti climatici, troveranno una pagina dei risultati con informazioni approfondite sull'argomento - spiega il Ceo - Saranno disponibili dati di organismi ufficiali e autentici, con pannelli informativi per aiutare gli utenti a impegnarsi più profondamente nel cambiamento climatico e nella sostenibilità, partendo dalla loro comunità". (ANSA).