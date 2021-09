Di Maio, a G20 Commercio ospiteremo 100 giovani startupper

"A Sorrento, tra pochi giorni, a margine della ministeriale G20 sul Commercio, ospiteremo oltre 100 giovani startupper provenienti dai Paesi G20 nella prima Innovation League: a loro abbiamo chiesto di fornire una risposta a cinque grandi sfide planetarie, tra cui quella del cambiamento climatico. Sulle soluzioni migliori, favoriremo un co-investimento dei principali fondi di Venture Capital del G20, chiamati anche essi a partecipare a questo importante evento".

Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento all'evento 'Creativity and innovation for the circular economy - the contribution of young people' (ANSA).