Microsoft: incertezza Covid, posticipa piani rientro ufficio

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Microsoft posticipa a data da destinarsi i piani per il ritorno in ufficio dei suoi dipendenti americani. "Considerata l'incertezza per il Covid, abbiamo deciso di non cercare di prevedere una nuova data per la piena riapertura dei nostri uffici negli Stati Uniti", afferma Microsoft sottolineando di preferire l'indicazione di una riapertura in sicurezza il prima possibile sulla base delle indicazioni sanitarie. (ANSA).