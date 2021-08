Zoom affonda a Wall Street, -16,5% con timori rallentamento

Zoom affonda a Wall Street, dove i titoli perdono il 16,50%. Zoom ha chiuso il secondo trimestre con ricavi per la prima volta sopra il miliardo di dollari e un utile in rialzo a 317 milioni. A deludere sono però le stime per i prossimi mesi, quando la società prevede un rallentamento della crescita con i lavoratori che si apprestano a tornare in ufficio.