Covid: Facebook rinvia rientro in ufficio a gennaio 2022

Facebook ha annunciato che il rientro al lavoro in ufficio per i dipendenti negli Usa e in alcuni stati esteri slitta al gennaio del 2022 a causa delle preoccupazioni legate al diffondersi della variante Delta.

Decisione simile era stata già presa nelle scorse settimane da altri big del web come Amazon, Google e Twitter.

Recentemente Facebook aveva dichiarato che per il ritorno in ufficio era obbligatorio non solo indossare la mascherina, ma anche essere vaccinati. Per il ritorno in presenza, Apple ha un approccio diverso: ha richiesto ai suoi dipendenti di interrompere lo smart working al 100% a partire da settembre. Ma la mossa ha generato scontento e proteste tra i lavoratori.