Oppo Summer Tour, è la volta di Firenze

Dal 27 luglio al 1/o agosto, l'Oppo Summer Tour, l'ultima iniziativa del colosso tecnologico cinese, arriva a Firenze presso lo shopping mall "I Gigli". Il fine è duplice: far conoscere le ultime novità hi-tech in portafoglio e cercare i nuovi volti della prossima campagna di comunicazione della filiale italiana. Protagonista sarà, ancora una volta, lo smartphone Find X3 Pro e la sua fotocamera da 1 miliardo di colori. Proprio con questa nelle tappe precedenti di Bergamo e Arese, in provincia di Milano, i fotografi professionisti hanno scattato immagini dei volti di chi ha voluto mettersi in gioco per cercare di far parte delle campagne future. Per tutta la settimana, anche nello shopping mall di Firenze, Oppo sarà presente con una speciale area brandizzata all'interno del centro commerciale dove sarà possibile farsi scattare un ritratto. I migliori, quelli più originali e che saranno in grado di catturare realmente le diverse emozioni dei partecipanti, avranno l'opportunità di essere selezionati per diventare i protagonisti della nuova campagna pubblicitaria.

Durante la tappa di Firenze si potrà inoltre scoprire il mondo tecnologico e innovativo di Oppo, grazie a un team di professionisti che racconterà le caratteristiche dei nuovi prodotti, tra cui le varie declinazioni del Find X3 e gli accessori wearable e audio che compongono l'ecosistema del marchio. (ANSA).