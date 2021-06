Bitcoin: Ft, stretta autorità britanniche su Binance

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Le autorità finanziarie britanniche hanno ordinato alla piattaforma di scambi di criptovalute Binance di fermare tutte le attività regolamentate in Gran Bretagna, imponendo requisiti stringenti. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che Binance ha tempo fino a mercoledì sera per confermare di aver esaudito le richieste delle autorità. L'intervento della Financial Conduct Authority mostra come le autorità tengono sotto controllo l'industria delle criptovalute sulla scia dei timori che possano essere usate per attività illecite. (ANSA).