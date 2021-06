Colao: banda alta in scuole e strutture sanitarie entro 2027

"Il nostro obiettivo è che nel 2027 vogliamo che qualunque casa, scuola edifico con infrastrutture sanitarie sia connesso a banda alta. Per avere quello che serve nella maniera più efficiente possibile. Immagino che la maggioranza sarà collegato a fibra mentre un'altra parte si farà con il 5g che per allora funzionerà molto bene". Lo ha detto Vittorio Colao, ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, intervenendo al Festival dell'Economia di Trento.