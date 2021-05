Gaia X: Gubitosi, sfida da trasformare in un grande futuro

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - Gaia X, il cloud e la gestione dei dati è per l'Italia "una sfida positiva: vogliamo essere un grande contributore perchè abbiamo un'economia piena di spunti positivi con una grande voglia di recupero, abbiamo un Pnrr che ci assicura i mezzi e sta a noi trasformarli in un grande futuro per il digitale e un grande futuro per il nostro paese". Così Luigi Gubitosi, vicepresidente di COnfindustria con delega al digitale presenta l'hub regionale del grande cloud europeo.

"Abbiamo tutte le carte in regola per diventare un Paese di punta nel settore dei dati e - prosegue - sono sicuro che tutto il mondo digitale non deluderà le aspettative". Il programma dei prossimi 100 giorni "è molto intenso" spiega Gubitosi, ricordando che l' associazione Gaia X andrà dotata di uno statuto e di una struttura organizzativa che saranno nominati entro fine giugno quando ci sarà il lancio operativo dell'hub, con un evento dedicato alle aziende e andrà online il sito web che vuole essere un luogo di incontro virtuale tra gli hub regionali. L'organizzazione prevede un consiglio strategico (nominato ogni 4 anni) e uno steering committee (nominato ogni 3 anni) che coordinerà i vari settori dalla manifattura 4.0 alla smart mobility, dal turismo e cultura all'healtcare e benessere, dalla moda all'economia circolare. "C'è molto interesse, una risposta è arrivata non solo dal mondo di Confindustria ma a livello nazionale estremamente forte" ha concluso. (ANSA)