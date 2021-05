Microsoft: dati di aziende e Pa europee solo su server Ue

I dati di tutte le organizzazioni e delle Pubbliche amministrazioni europee clienti di Microsoft saranno processati e archiviati su server in Ue. Lo annuncia la stessa azienda americana con il piano 'Eu Data Boundary for Microsoft Cloud'. La svolta, che rientra nel più ampio progetto Eu Cloud Customer Summit, che verrà delineato da Microsoft in autunno, interessa i principali servizi cloud della società: Azure, Microsoft 365 e Dynamics 365. Il processo, spiega l'azienda di Redmond, richiederà del tempo e verrà completato entro la fine del prossimo anno.

I servizi cloud di Microsoft, viene d'altra parte evidenziato, erano già conformi alle linee guida dell'Ue anche prima dell'annuncio odierno. "Abbiamo già iniziato le attività a livello tecnico, affinché i nostri servizi cloud possano archiviare e processare nell'Ue tutti i dati personali dei clienti europei, se lo desiderano" ,ha sottolineato Brad Smith, Presidente Microsoft. Il piano EU Data Boundary for Microsoft Cloud è reso possibile grazie a un'ampia infrastruttura europea di data center. Microsoft ha aperto il suo primo centro dati in Europa nel 2009 e nel 2020 ne ha annunciati altri in 13 Paesi, tra cui l'Italia.