Amazon avvia visite virtuali a centri distribuzione Italia

Amazon avvia le visite virtuali dei centri di distribuzione presenti in Italia per seguire tutto il processo che va dall'acquisto alla consegna a casa. Le guide dei tour, spiega una nota di Amazon, saranno collegate in diretta da diversi siti e accompagneranno i visitatori alla scoperta dei centri mostrando loro i vari processi e le postazioni attraverso cui vengono preparati gli ordini dei clienti. Per partecipare ci si dovrà registrare su un apposito sito. Amazon negli scorsi anni aveva aperto le porte dei suoi centri di distribuzione italiani alle visite poi interrotte con l'emergenza pandemica.

"Abbiamo ideato questa soluzione alternativa e innovativa per continuare ad accogliere le persone nei nostri centri consentendo loro di farsi un'idea autentica su Amazon e capire realmente cosa accade all'interno dei nostri centri ", spiega Salvatore Schembri Volpe, amministratore delegato di Amazon Italia Logistica. I tour virtuali di Amazon si terranno ogni martedì, giovedì e venerdì - mattina e pomeriggio - e dureranno circa un'ora.