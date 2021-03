Google: 7 miliardi investimenti Usa per uffici e centri dati

Google prevede di investire quest'anno 7 miliardi di dollari per ampliare i propri uffici e i data center in 19 stati americani, con la creazione di 10.000 posti di lavoro. Un miliardo sarà destinato esclusivamente alla California, stato da cui altri altri big tecnologici stanno prendendo le distanze. "Stare insieme di persona, collaborare e creare una comunità è centrale nella cultura di Google e continuerà a essere importante anche in futuro", afferma Google, sottolineando che "per questo continuiamo a effettuare significativi investimenti nei nostri uffici nel paese e soprattutto a casa nostra in California, dove investiremo quest'anno un miliardo".