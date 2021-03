Xiaomi, chiederemo revoca permanente da 'black list' Trump

"Ribadiamo ancora una volta di essere una società ampiamente controllata, quotata in borsa e gestita in modo indipendente che offre prodotti di elettronica di consumo esclusivamente per uso civile e commerciale. Riteniamo che la decisione di designarla come una azienda militare comunista cinese sia arbitraria e irragionevole, e la Corte è dello stesso parere. Ad ogni modo, Xiaomi ha intenzione di proseguire chiedendo l'illegittimità della designazione e la sua revoca permanente": è il commento dell'azienda cinese dopo la sentenza di un giudice di Washington, di rimuoverla dalla lista nera stilata dall'amministrazione Trump, decisione in attesa di una sentenza di merito del tribunale. "Xiaomi - conclude - è un'azienda tecnologica giovane ed estremamente dinamica che nel corso di questi anni ha offerto ai consumatori di tutto il mondo prodotti sorprendenti a prezzi onesti e che continuerà a lavorare incessantemente e con impegno con i propri partner globali per permettere a tutti di godere di una vita migliore attraverso una tecnologia innovativa".