Amazon lancia fondo per aziende create da donne

Amazon lancia un fondo da 500 mila euro in Italia a sostegno di iniziative di imprenditoria femminile rivolto alle donne che vogliono dare vita alla propria azienda di consegne. Lo annuncia il gruppo in una nota. Le aspiranti imprenditrici potranno ricevere fino a un massimo di 15.000 euro ad azienda per coprire i costi di avviamento.

Il fondo è stato lanciato nell'ambito dell'iniziativa nell'ambito del programma Delivery Service Partner. Amazon , si legge, supporterà le nuove imprenditrici ad avviare la propria azienda di consegne affidando loro spedizioni e metterà a disposizione tecnologie formazione sul campo , agevolazioni e coperture assicurative. "Nell'ambito del nostro impegno nel contrastare le differenze di genere e promuovere le pari opportunità, siamo davvero felici di offrire questo nuovo incentivo rivolto alle donne che entreranno nel programma e che rappresenta un' opportunità concreta per la crescita dell'imprenditoria femminile in Italia " dice Gabriele Sigismondi, Responsabile di Amazon Italia Logistics . "Con questo fondo di 500.000 euro offriremo un supporto ulteriore alle imprenditrici che hanno sempre desiderato avviare una propria azienda e guidare un team" (ANSA).