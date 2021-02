TikTok e la piattaforma di eCommerce Shopify si alleano

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - TikTok si allea con la piattaforma di ecommerce Shopify. In pratica, le imprese che in Europa hanno scelto la piattaforma per gestire il proprio negozio online potranno mettere in vendita prodotti e servizi attraverso campagne pubblicitarie, dirette alla community di TikTok che solo in Europa conta 100 milioni di utenti attivi al mese. In Italia, nel 2020 anno del Covid, i merchant su Shopify sono cresciuti del 247% rispetto al 2019, spiega la società.

La partnership - si legge in una nota - rientra nell'offerta dedicata alle Piccole e medie imprese di TikTok che, lo scorso anno, ha lanciato il TikTok Hub per le Pmi, una nuova piattaforma a disposizione delle piccole e medie imprese che fornisce consigli e soluzioni per aiutare le imprese ad attrarre nuovi clienti. (ANSA).