Qualcomm apre in Francia un nuovo centro di ricerca 5G

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Qualcomm Communications aprirà un nuovo centro di ricerca e sviluppo 5G in Francia per lavorare sull'evoluzione dello standard con gli altri Paesi europei.

L'annuncio arriva dopo un incontro tra il CEO di Qualcomm Incorporated, Cristiano Amon, e Agnès Pannier-Runacher, ministro delegato all'industria nel governo francese. La nuova struttura di R&D si unisce alla rete già esistente del colosso e giocherà un ruolo chiave nel guidare l'applicazione del 5G in tanti nuovi campi. "Questo nuovo centro servirà a rafforzare ulteriormente le nostre capacità di ricerca e sviluppo in Europa e ci aiuterà a rimanere all'avanguardia dell'innovazione tecnologica a livello globale. Il lavoro svolto in ciascuna delle nostre strutture europee avrà un impatto a livello mondiale" ha confermato Enrico Salvatori, senior vice-president e president di Qualcomm Europe. Il centro 5G sorgerà a Lannion, in Bretagna, e Issy Les Moulineaux nella regione di Parigi. Lannion è area di eccellenza per l'ingegneria delle telecomunicazioni e un hub tecnologico europeo dove già è concreto l'impegno tra Qualcomm Communications e il governo francese. Queste invece le parole di Wassim Chourbaji, vicepresident senior, affari governativi, Qualcomm Communications SARL: "Il nostro primo ufficio in Europa è stato aperto in Francia oltre 20 anni fa e questa nuova struttura di R&D 5G rafforza il rapporto sia con la Francia che con l'Europa. Il continente sta rapidamente diventando un epicentro per la leadership tecnologica D e siamo incredibilmente orgogliosi di farne parte". (ANSA).