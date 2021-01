Privacy: autorità Ue, WhatsApp chiarisca entro maggio

WhatsApp avrà tempo fino al 15 maggio per fornire risposte chiare alle autorità Ue per la privacy sull'aggiornamento delle politiche per la condivisione dei dati con Facebook e per informare adeguatamente gli utenti. E' quanto si apprende da fonti vicine al dossier interpellate dall'ANSA.

La prossima settimana il comitato Ue per la privacy (Edpb) discuterà del caso sollevato dal Garante per la privacy italiano che ha accusato WhatsApp di poca chiarezza e trasparenza nei messaggi inviati agli utenti, nelle scorse settimane, per informarli delle novità sul trattamento dei loro dati.

Inizialmente la deadline per ricevere informazioni da WhatsApp era stata fissata per l'8 febbraio, giorno in cui le nuove regole dell'app di messaggistica, di proprietà di Facebook, dovrebbero iniziare ad essere applicate. Ma le autorità per la privacy Ue stanno ancora dialogando con il social e hanno deciso di posticipare la scadenza. (ANSA).